Kein Verfahren gegen Interimspräsident Han Duck Soo

ARCHIV - Oppositionsführer Lee Jae Myung von der Demokratischen Partei (DP) spricht während eines Interviews mit The Associated Press in der Nationalversammlung. Lees oppositionelle Partei will kein Amtsenthebungsverfahren gegen Han Duck Soo anstreben, der übergangsweise die Amtsgeschäft in Südkorea übernommen hat. Foto: Lee Jin-man/AP/dpa

Foto: Lee Jin-man