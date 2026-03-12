Die Polizei wurde am Donnerstag zu einer Synagoge im US-Bundesstaat Michigan alarmiert. Offenbar prallte ein Auto absichtlich in das Gebäude. Auch Schüsse waren zu hören.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto rast in Synagoge in Michigan, Schüsse gemeldet, Polizei im Einsatz

Fahrzeug absichtlich in Gebäude gefahren, anschliessend in Brand geraten

Synagoge beherbergt auch Schule, Polizei warnt Anwohner vor Gefahrenzone War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Die Polizei umstellte am Donnerstag eine Synagoge im US-Bundesstaat Michigan, nachdem offenbar ein Auto in das Gebäude gerast war. Zeugen berichteten, dass nach dem Crash zudem Schüsse zu hören waren.

Polizeiquellen teilten dem Sender WDIV mit, dass das Fahrzeug absichtlich in die Synagoge gerast sei, bevor es in Brand geriet. Luftaufnahmen zeigten Rauch, der nach dem Vorfall aus dem Gebäude aufstieg.

Laut ihrer Website beherbergt die Synagoge auch eine Schule. Bislang haben die Polizisten den Vorfall nur als «aktiven Einsatz» beschrieben und die Anwohner aufgefordert, sich fernzuhalten. Auch das FBI hat sich bereits eingeschaltet, wie FBI-Chef Kash Patel auf X schreibt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Auch Einsatz in norwegischer Synagoge

Gleichzeitig findet auch in einer Synagoge in Trondheim, Norwegen ein grosser Polizeieinsatz statt, wie die Zeitung «Verdens Gang» schreibt. Laut Polizeiprotokoll wird wegen «verdächtigen Verhaltens» ermittelt. Eine Person soll den Ort mit einem Fahrzeug verlassen haben, nach der nun gefahndet wird.

Ein Nachbar berichtete von zahlreichen Einsatzkräften mit kugelsicheren Westen, Helmen und Gewehren. Medien zufolge fand in der Synagoge eine Veranstaltung statt, der Bereich wurde abgesperrt und niemand darf hinein oder hinaus.