Eine Mutter sitzt mit ihrer Tochter drei Stunden im Flugzeug. Die ganze Zeit hört die Kleine nicht auf, zu weinen. Das Video postete die Mutter auf den sozialen Medien – mit einer Botschaft an weitere Mütter.

1/5 Horrorflug für eine amerikanische Mutter.

Fabienne Maag Praktikantin News

Ob in der Bahn, im Lebensmittelgeschäft oder im Flugzeug: Viele Menschen sind von Kindern im öffentlichen Raum genervt. Genau das hat die Amerikanerin Jess Spaulding gerade kürzlich wieder am eigenen Leib erlebt.

Während eines dreistündigen Fluges hat ihre Tochter Charlotte nicht aufgehört, zu weinen. Als dann noch Turbulenzen einsetzten, die es der Mutter verboten hatten, aufzustehen, kullerten dann auch der Erwachsenen die Tränen über die Wangen.

Tochter hörte nicht auf, zu schreien

«Alle hassen mich», sagt sie weinend in die Kamera, während sie ihre schreiende Tochter auf dem Arm schaukelt. Die junge Mutter war am Ende ihrer Kräfte.

In anderthalb Minuten zeigte sie mehrere Ausschnitte des Flugs auf Tiktok, im Hintergrund die stetigen Schreie von Charlotte. Wie Spaulding in der Bildunterschrift schreibt, will sie andere Mütter nicht davon abhalten, mit ihren Kindern zu fliegen. Vielmehr wollte sie mit ihrem Beitrag andere unterstützen und betonen, dass man auch alles richtig machen kann und es dennoch nichts nützt.

«Ihr habt nichts falsch gemacht»

«Ich wollte das posten, um Mütter daran zu erinnern, dass ihr nicht schuld seid», schreibt sie weiter. «Ihr habt nichts falsch gemacht und seid keine schlechten Mütter.» Viele stimmen ihr in der Kommentarspalte zu und geben der Amerikanerin Kraft.

«Mama, nicht weinen! Du kannst nichts dafür! Du hast alles richtig gemacht», kommentiert ein User. Eine weitere Nutzerin schreibt: «Ich würde ihr sofort Hilfe anbieten. Bin selbst Mutter und weiss, wie überfordert man in so einer Situation ist, aber sie hat das super gemeistert.»

Nicht nur Unterstützung in Netz

Andere hingegen empfinden nicht so viel Mitgefühl mit der Mutter. So kommentiert ein Nutzer: «So leid es mir auch tut, aber ich hätte als Passagier einen Nervenzusammenbruch bekommen.» Weitere Nutzer fragen sich, wieso man überhaupt mit kleinen Kindern fliegen muss.

Viele schlagen auch vor, dass es sogenannte «Erwachsenenflüge» geben sollte, die ausschliesslich von erwachsenen Personen genutzt werden dürfen. Ein anderer Vorschlag einer Nutzerin fand ebenfalls viel Anklang: Sie hat die Idee, in Flugzeugen «Familienabteile» einzurichten.