Er hat nun seine eigene Partei: Elon Musk.

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Einen Tag nach dem amerikanischen Unabhängigkeitstag lässt der ehemalige Freund und Ex-Mitglied der Regierung von Donald Trump eine Bombe platzen: Unter dem Namen «America Party» will er seine eigene Partei gründen. Dies gab er auf X bekannt.

«Wenn es darum geht, unser Land durch Verschwendung und Korruption in den Bankrott zu treiben, leben wir in einem Einparteiensystem und nicht in einer Demokratie», heisst es in dem Beitrag. «Heute wurde die America Party gegründet, um euch eure Freiheit zurückzugeben.»

Am Freitag hatte der Tech-Milliardär eine Abstimmung auf der Kurznachrichtenplattform gepostet, in der er seine Anhänger und Anhängerinnen fragte, ob sie die «America Party» möchten. «Der Unabhängigkeitstag ist der perfekte Zeitpunkt, um zu fragen, ob Sie die Unabhängigkeit vom Zweiparteiensystem (manche würden sagen Einparteiensystem) wollen!»

Rund 65 Prozent der über einer Million Abstimmenden bejahten das Vorhaben des Tesla-Gründers. Nun scheint es, dass Musk ernst macht. Einen solchen Schritt gehen zu wollen, hatte er aber bereits vor einiger Zeit angekündet.

Zuletzt hatte sich Tesla-Chef Musk massiv über das von Trump am Freitag unterzeichnete grosse Steuer- und Ausgabengesetz aufgeregt, bekannt als «One Big Beautiful Bill». Er forderte unter anderem weitaus stärkere Ausgabenkürzungen.