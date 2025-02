An einer Schule in Schweden kommt es am Dienstagnachmittag zu einem grossen Polizeieinsatz. Es sollen Schüsse gefallen sein.

Zum Grosseinsatz kommt es in Örebro in Schweden. Foto: Google Maps

Denis Molnar Journalist

An einer Schule im schwedischen Örebro läuft am Dienstagnachmittag ein Grosseinsatz der Polizei. «Wir haben draussen mehrere Schüsse gehört», zitiert «Aftonbladet» eine Person, die sich noch in der Schule befinden soll. Mehrere Ambulanzen sind demnach vor Ort, es soll Verletzte geben. Eine Person soll in ein Spital gebracht worden sein. Dieses bereite sich auf weitere Verletzte vor.

Die Schule sei evakuiert worden. Im Innern sollen Patronenhülsen gefunden worden sein. Wie die Zeitung weiter schreibt, sollen Schüsse aus einer automatischen Waffe abgefeuert worden sein.

+++Update folgt+++