Ein deutscher Wanderer ist in Österreich tödlich verunglückt. Der Mann stürzte im Bereich des Zimbajochs im Vorarlberger Montafon etwa 100 Meter in die Tiefe und verstarb noch an der Unfallstelle.

Am Zimbajoch in Österreich

Ein Deutscher starb bei einem Bergunfall am Zimbajoch. Foto: Wikipedia

Darum gehts Deutscher Bergwanderer stürzt in Österreich hundert Meter in den Tod

Unfall ereignete sich beim Abstieg vom Gipfel im Vorarlberger Montafon

Ein deutscher Bergwanderer (†54) ist in Österreich hundert Meter in den Tod gestürzt. Wie die Nachrichtenagentur APA am Samstag berichtete, war der Mann am Vortag im Bereich des Zimbajochs im Vorarlberger Montafon mit vier weiteren Wanderern aus Deutschland unterwegs. Aus unbekannter Ursache sei er beim Abstieg vom Gipfel am Beginn einer felsigen Passage gestolpert. Er sei durch eine Felsrinne 80 bis 100 Meter nach unten gestürzt.

Für den Mann sei jede Hilfe zu spät gekommen, berichtete APA weiter. Er sei an Ort und Stelle gestorben. Sein Leichnam wurde ebenso wie die anderen Mitglieder der Gruppe mit einem Polizeihelikopter ins Tal geflogen.