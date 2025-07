Tragischer Unfall am Tegelberg: Ein Wanderer stürzte 100 Meter in die Tiefe und kam dabei ums Leben. Der Hotelgast wurde zwei Tage nach seinem Verschwinden tot aufgefunden.

Am Tegelberg in Bayern

Der Mann stürzte am Tegelberg 100 Meter in die Tiefe. (Archivbild) Foto: Keystone

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Zwei Tage nach seinem Verschwinden ist ein Wanderer (†56) tot am Tegelberg in Bayern aufgefunden worden. Wie die Polizei in Kempten am Freitag mitteilte, stürzte der Mann rund hundert Meter durch felsiges Gelände in die Tiefe. Dabei verletzte er sich tödlich. Der Leichnam wurde geborgen. An der Suchaktion waren die Bergwacht und ein Polizeihelikopter beteiligt.

Den Angaben zufolge handelte es sich bei dem Toten um einen Hotelgast, der am Dienstag nach dem Frühstück zu einer Wanderung aufgebrochen war. Da der Mann danach nicht in seiner Unterkunft gesehen wurde, alarmierte das Hotel am Donnerstagmittag die Polizei. Einsatzkräfte fanden den Leichnam am Abend.