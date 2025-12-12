DE
In New York: Polizist rettet erstickendes Baby am Strassenrand
Am Strassenrand in New York
Polizist rettet erstickendes Baby
Ein Video, das auf Social Media veröffentlicht wurde, zeigt, wie der Polizist Michael Greaney ein erstickendes Baby gerettet hat.
Publiziert: vor 16 Minuten
