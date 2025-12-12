DE
Am Strassenrand in New York
Polizist rettet erstickendes Baby

Ein Video, das auf Social Media veröffentlicht wurde, zeigt, wie der Polizist Michael Greaney ein erstickendes Baby gerettet hat.
Publiziert: vor 16 Minuten
