Bei einem Brand in einer Ryanair-Maschine am Flughafen Palma de Mallorca wurden 18 Menschen verletzt. Passagiere flohen über die Tragflächen, während Rettungskräfte eintrafen. Sechs Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Brand in einer Ryanair-Maschine am Flughafen Palma de Mallorca wurden 18 Menschen verletzt. Foto: Tiktok

Darum gehts Brand in Ryanair-Maschine auf Mallorca führt zu Verletzten und Evakuierung

Passagiere sprangen über Tragflächen auf das Rollfeld

18 Personen verletzt, 6 in Krankenhäuser eingeliefert

Daniel Macher Redaktor News

Ein Feuer in einem Ryanair-Flugzeug am Flughafen Palma de Mallorca hat in der Nacht zum Samstag zu 18 Verletzten geführt. Wie der «Mirror» berichtet, brach der Brand kurz nach Mitternacht aus. Passagiere flohen in Panik über die Notausgänge, einige sprangen sogar von den Tragflächen. Sechs der 18 Verletzten mussten in umliegende Spitäler gebracht werden.

«Wir erhielten um 00.36 Uhr einen Notruf wegen eines Feuers in einem Flugzeug am Boden», erklärte ein Sprecher der Rettungsleitstelle. Das Flugzeug stand offenbar kurz vor dem Start, als der Vorfall sich ereignete. Ein Flughafenmitarbeiter wurde dabei gehört, wie er über Funk sagte: «Die Leute springen von den Tragflächen auf den Boden. Etwas passiert, sie evakuieren das Flugzeug.»

+++ Update folgt +++