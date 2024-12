Am Abend vor der Todesfahrt Taleb A. bestellte sich Flammkuchen und Zitronen-Bier

Der mutmassliche Magdeburger Todesfahrer war Stammkunde in einer Dönerbude an seinem Wohnort Bernburg (D). Der Besitzer beschreibt Taleb A. als ruhigen Einzelgänger. Zuletzt besuchte der Beschuldigte den Imbiss am Vorabend der Tat.