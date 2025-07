Als Haustier gehalten Löwe greift Frau und zwei Kinder in Pakistan an

Ein als Haustier gehaltener Löwe entkam in Lahore und griff eine Frau und ihre zwei Kinder an. Die Polizei nahm drei Männer fest und brachte das 11 Monate alte Tier in einen Tierpark.

Publiziert: vor 45 Minuten