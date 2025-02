Am Sonntag wählen die Deutschen ein neues Parlament – und damit auch eine neue Regierung. Blick berichtet online und in einer grossen Sondersendung über die wichtige Weichenstellung im nördlichen Nachbarland.

So berichtet Blick über die Wahlen in Deutschland

1/7 Am Sonntag wählen die Deutschen ein neues Parlament. Die Sitzverteilung im Bundestag entscheidet dann auch über die Bildung einer neuen Regierung. Foto: keystone-sda.ch

Neuwahlen in Deutschland am Sonntag nach Scheitern der Ampel-Koalition

Erste Prognosen um 18 Uhr

Daniel Jung Redaktor News

Die Ampel ist gescheitert: Im November war die Koalition aus SPD, Grünen und FDP zerbrochen. Nachdem Bundeskanzler Olaf Scholz (66) mit der Vertrauensfrage im Bundestag scheiterte, wurden vorgezogene Neuwahlen angesetzt. Diese finden am Sonntag statt.

Die Deutschen wählen direkt ein neues Parlament. Die Sitzverteilung im Bundestag entscheidet dann auch über die Bildung einer neuen Regierung.

Nach einer Wahlrechtsreform von 2023 werden dem Parlament künftig genau 630 Mitglieder angehören. Das sind über 100 Abgeordnete weniger als aktuell.

Erste Prognose um 18 Uhr

Die Wahllokale haben am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Erst danach beginnt die Auszählung. Das gilt auch für die Wahlzettel, die per Briefwahl eingeschickt werden.

Die ersten Prognosen zur Wahl werden um 18 Uhr veröffentlicht. Diese werden noch nicht auf Auszählungen basieren, sondern auf «Exit Polls». Dafür werden Personen bei den Wahllokalen anonym befragt.

Grosse Livesendung auf blick.ch

Am Sonntag wird Blick ausführlich über die Bundestagswahlen berichten – im Liveticker, mit übersichtlichen Grafiken und in verschiedenen aktuellen Beiträgen.

Auf blick.ch gibt es zudem am Sonntag ab 17.30 Uhr eine grosse Livesendung. Dabei werden die beiden Reporter Rebecca Spring und Samuel Schumacher live aus Berlin berichten – von den Wahlzentren der Parteien CDU und der AfD.

In Zürich ordnet der Politikwissenschaftler und Deutschland-Experte Klaus Armingeon die Ergebnisse ein. Zudem gibt es eine Diskussionsrunde mit prominenten Gästen: Hier besprechen Tim Guldimann, ehemaliger Schweizer Botschafter in Berlin, die deutsch-schweizerische Journalistin Charlotte Theile und der Ökonom Klaus Wellershoff, was die Wahl für die Zukunft Deutschlands bedeutet.

Auf blick.ch verpasst du nichts zum grossen Polit-Ereignis im nördlichen Nachbarland.