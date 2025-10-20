Einer besorgter Passagierin eines Busses war die unsichere Fahrweise des Chauffeurs aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab ein deutliches Ergebnis.

1/2 Die Polizei stoppte in Rostock einen Busfahrer. Foto: Peter Kneffel/dpa

Darum gehts Betrunkener Busfahrer fährt gefährlich durch Rostock mit Passagieren an Bord

Fahrer geriet auf Gegenfahrbahn und streifte Hindernis, Seitenscheibe ging zu Bruch

Atemalkoholtest ergab 1,74 Promille, weitere alkoholische Getränke im Rucksack gefunden Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Dass man kein Fahrzeug lenken soll, wenn man Alkohol konsumiert hat, sollte eigentlich klar sein. Dieser Busfahrer hat dem Fass aber den Boden ausgeschlagen – oder es ausgetrunken.

Ein betrunkener Busfahrer hat mit mehreren Fahrgästen an Bord eine halsbrecherische Fahrt durch Rostock absolviert.

Auf Gegenfahrbahn geraten und Hindernis gestreift

Er sei mehrfach über die Strassenmitte auf die Gegenfahrbahn geraten und habe anscheinend ein Hindernis gestreift, berichtete die Polizei in der mecklenburg-vorpommerschen Stadt am Montag.

Dadurch sei eine Seitenscheibe des Busses zu Bruch gegangen. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend. Der 58-jährige Fahrer war den Angaben zufolge mit seinem Bus im Schienenersatzverkehr zwischen Mönchhagen und dem Rostocker Hauptbahnhof unterwegs.

Satte 1,74 Promille und mehr Alkohol

Einer Passagierin fiel dabei dessen «unsichere Fahrweise» auf, woraufhin sie die Polizei einschaltete. Beamte kontrollierten den Mann daraufhin am Hauptbahnhof.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille, im Rucksack des Fahrers stiessen die Polizisten ausserdem auf alkoholische Getränke. Nun laufen Ermittlungen wegen Strassenverkehrsgefährung und Unfallflucht.