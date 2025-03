Das ist Putins neuer Mann in den USA

1/4 Alexander Dartschijew wird neuer russischer Botschafter in Washington. Foto: RIA Novosti

Auf einen Blick Putin ernennt neuen russischen Botschafter in den USA inmitten überraschender Annäherung

Treffen in Istanbul zeigt Tauwetter zwischen Moskau und Washington

Dartschijew, 64, bringt umfangreiche Erfahrung mit

Daniel Macher Redaktor News

Der russische Präsident Wladimir Putin (72) hat am Donnerstag den erfahrenen Diplomaten Alexander Dartschijew (64) zum neuen russischen Botschafter in den Vereinigten Staaten ernannt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Bereits vergangenen Donnerstag hatte Russland die Entsendung der neuen Personalie in die USA angekündigt.

Moskau teilte mit, dass Dartschijew, ein Berufsdiplomat, der derzeit die Nordamerika-Abteilung des Aussenministeriums leitet, bald seinen Posten in Washington übernehmen werde.

Von den USA formell gebilligt

Laut dem russischen Aussenministerium hatten die USA zuvor bei einem Treffen in der Türkei grünes Licht für Dartschijew gegeben. Das sechsstündige Treffen in Istanbul, bei dem die Delegationen an der Wiederherstellung der normalen Funktionsweise ihrer Botschaften arbeiteten, wird als jüngstes Zeichen für ein Tauwetter zwischen den beiden Ländern gewertet.

In einer auf der Website des russischen Aussenministeriums veröffentlichten Erklärung hiess es zudem, Moskau habe bei den Gesprächen auch die Wiederaufnahme von Direktflügen zwischen den beiden Ländern vorgeschlagen.

Eine Personalie mit Erfahrung

Dartschijew bringt umfangreiche Erfahrung mit: Der 64-Jährige war von Oktober 2014 bis Januar 2021 russischer Botschafter in Kanada. Er arbeitet seit 1992 für das Aussenministerium und hatte zu Beginn seiner Karriere einen hochrangigen Posten an der Botschaft in Washington inne.

In den letzten Jahren waren die Beziehungen zwischen Moskau und Washington durch diplomatische Auseinandersetzungen über Personalfragen und Botschaftsgebäude belastet. Seit Oktober letzten Jahres hatte Russland keinen Botschafter in Washington, nachdem der vorherige Gesandte, Anatoli Antonow (69), seinen Posten verlassen hatte.