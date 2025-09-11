DE
Alarm in Washington D.C.
Einsatz wegen Bombendrohung im Hauptquartier der Demokraten

Die Polizei des US-Kapitols reagierte am Donnerstag auf einen Vorfall am Hauptquartier der Demokraten in Washington D.C., wie der gut informierte Journalist Burgess Everett auf X schreibt. Mitarbeiter werden gewarnt und gebeten, sich fernzuhalten.
Am Hauptquartier der US-Demokraten in Washington D.C. ist eine Bombendrohung eingegangen. Das schreibt Sky News auf X. «Die Polizei in Washington D.C. reagiert auf eine Bombendrohung im Hauptquartier des Democratic National Committee. Sie gibt an, dass das Gebäude derzeit durchsucht wird, bisher jedoch keine Sprengstoffe gefunden wurden», schreibt der Sender.

Zuvor hatte der Journalist Burgess Everett auf X berichtet, dass Polizisten an den Hauptsitz der Demokraten ausgerückt waren. Zudem seien Politiker und Mitarbeiter gebetet worden, sich vom Gebäude fernzuhalten.

+++Update folgt+++

