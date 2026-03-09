Darum gehts
- Die Grünen gewinnen Landtagswahl in Baden-Württemberg mit 30,2 Prozent Stimmenanteil
- AfD drittstärkste Kraft mit 18,8 Prozent, SPD erreicht historisch schlechte 5,5 Prozent
- Wahlbeteiligung bei 69,6 Prozent; erstmals wählten 16- und 17-Jährige
Die Grünen haben die Landtagswahl im deutschen Bundesland Baden-Württemberg gewonnen. Es gilt als wahrscheinlich, dass Grüne und CDU erneut zusammen regieren. Ministerpräsident dürfte dann Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir (60) werden.
Mit 30,2 Prozent der Zweitstimmen landeten die Grünen knapp vor der CDU mit 29,7 Prozent. Über Monate hatte die CDU in Umfragen deutlich vor den Grünen gelegen, der Abstand war erst kurz vor der Wahl stark geschmolzen.
AfD nahe an 20 Prozent
Die AfD ist dem vorläufigen Endergebnis zufolge mit 18,8 Prozent drittstärkste Kraft. Die SPD hat mit 5,5 Prozent ihr schlechtestes Ergebnis bei einer Landtagswahl eingefahren und es nur knapp über die Fünf-Prozent-Hürde geschafft.
Die FDP und die Linke hingegen verpassten den Angaben nach mit jeweils 4,4 Prozent den Einzug in den Landtag. Für die Liberalen bedeutet dies, dass sie in ihrem Stammland aus dem Parlament fliegen.
Die Wahlbeteiligung lag bei 69,6 Prozent. Bei der Landtagswahl 2021 waren es 63,8 Prozent. Gut 7,7 Millionen Wahlberechtigte durften ihre Stimme abgeben – so viele wie nie zuvor. Erstmals durften in Baden-Württemberg auch 16- und 17-Jährige abstimmen.