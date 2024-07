Nach Angaben der Polizei hat es nach dem Absturz eines Helikopters in ein Gebäude in Irland zahlreiche Opfer gegeben.

Helikopter kracht in Gebäude in Irland – offenbar zahlreiche Opfer

Absturz am Dienstagnachmittag

Dieses Bild, das in den sozialen Medien kursiert, soll den Absturzort zeigen.

Am Dienstagnachmittag um 15.30 Uhr hat sich in der irischen Grafschaft Westmeath ein Unglück ereignet. Ein Helikopter soll gemäss Polizeiangaben in ein Gebäude gekracht sein. Rettungskräfte sind vor Ort. Das berichtet «Sky News».

Pat Hunt, stellvertretender Chef der Feuerwehr und des Rettungsdienstes von Westmeath, sagte gegenüber einem Radiosender: «Unseres Wissens handelt es sich um einen Vorfall, bei dem ein Helikopter in ein Gebäude im Townland Joristown Upper in Killucan, Co Westmeath, gestürzt ist.»

Er fügte hinzu: «Alle wichtigen Einsatzkräfte sind vor Ort. Wir gehen davon aus, dass es eine Reihe von Opfern gibt.» Die genaue Anzahl der Opfer konnte Hunt noch nicht nennen.