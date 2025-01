Ab Juni im Einsatz Musk kündigt Robotaxi-Service von Tesla in Texas an

Tesla-Chef Elon Musk hat den Start eines Robotaxi-Angebots des Elektroauto-Herstellers in der US-Stadt Austin in Aussicht gestellt. Bis Jahresende sei auch die Einführung in Kalifornien und mehreren anderen Regionen in den USA geplant, sagte er.

Publiziert: 06:21 Uhr