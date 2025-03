Ab April Trump kündigt Zölle auf Agrarimporte an

US-Präsident Donald Trump weitet seine Zollpolitik nochmals aus und will nun auch Importaufschläge auf landwirtschaftliche Produkte erheben. Die Zölle auf Agrarimporte sollen am 2. April in Kraft treten, wie Trump am Montag ankündigte.

Publiziert: 21:14 Uhr | Aktualisiert: 21:16 Uhr