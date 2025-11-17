Ein betrunkener 15-Jähriger verursachte einen Unfall auf der B54 bei Kreuztal in Deutschland. Er fuhr das Auto seiner Mutter ohne Erlaubnis und mit überhöhter Geschwindigkeit. Fünf Personen wurden leicht verletzt.

Den 15-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren. (Symbolbild) Foto: imago/Sven Simon

Darum gehts 15-Jähriger verursacht Unfall auf B54 bei Kreuztal, fünf Personen leicht verletzt

Jugendlicher fuhr betrunken und mit 180 km/h in Mutters Auto

Atemalkoholtest ergab 1,4 Promille, Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt

Ein betrunkener 15-Jähriger hat in Nordrhein-Westfalen (D) einen Autounfall mit insgesamt fünf verletzten Insassen verursacht. Der 15-Jährige raste mit bis zu 180 Stundenkilometern über die Bundesstrasse 54 und verlor im Bereich der Anschlussstelle Kreuztal auf nasser Fahrbahn die Kontrolle, wie die Polizei in Siegen am Montag mitteilte. Das Auto kollidierte mit der Mittelschutzplanke und kam auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Alle fünf Insassen wurden bei dem Unfall am Sonntag verletzt. In dem Wagen sassen Mitfahrer im Alter zwischen 17 und 40 Jahren. Die Gruppe gab an, auf dem Heimweg von einer Feier gewesen zu sein.

Der Sachschaden wird auf 20'000 Euro geschätzt

Bei dem 15-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 1,4 Promille festgestellt. Nicht nur der 15-Jährige hatte getankt. Alle waren betrunken. Eine gültige Fahrerlaubnis konnte der 15-Jährige wegen seines Alters nicht vorweisen.

Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren – unter anderem wegen des unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr. Der Ford wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wurde auf 20'000 Euro geschätzt.



