40 Personen unter Trümmern eingeschlossen Holzplattform stürzt bei Fest in Indien ein – mindestens fünf Tote

Mehrere Tote, viele Menschen eingeschlossen: Am Dienstagmorgen ist in Indien bei einem Fest in der nordindischen Stadt Baghpat eine grosse Holzplattform zusammengekracht. Die Rettungsmassnahmen laufen.