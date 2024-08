Heftige Überschwemmungen im Jemen

Männer sitzen in der Nähe einer teilweise eingestürzten Straße in der Nähe der Stadt Abs im Südwesten Jemens, nachdem schwere saisonale Regenfälle im Land zu Überschwemmungen geführt haben. Foto: Eissa Ahmed/AP/dpa

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In der Folge seien Felshänge abgerutscht Es sei zu mehreren Todesopfern gekommen. Eine Zahl nannten die Anwohner nicht. Viele Opfer seien noch unter Trümmern. Die Wassermassen hätten Strassen unbefahrbar gemacht und Autos weggeschwemmt.

Al-Mahuit wird wie die östlich gelegene Hauptstadt Sanaa von der Huthi-Miliz kontrolliert. Diese hatte weite Teile des Nordjemens vor zehn Jahren überrannt.

In dem mausarmen Land kommt es seit Wochen zu schweren Regenfällen, von denen dem Jemenitischen Roten Halbmond zufolge in mehreren Provinzen mehr als 340.000 Menschen betroffen sind. Die Unwetter haben die Versorgungslage in dem Land, das ohnehin in einer beispiellosen humanitären Krise steckt, noch verschärft. Nach UN-Angaben von vor zwei Wochen kamen mindestens 60 Menschen bei Überschwemmungen ums Leben.

Heftige Regenfällen und Überschwemmungen gibt es im Jemen jedes Jahr aufs Neue. Immer wieder sterben Menschen.