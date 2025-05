Dramatischer Vorfall vor einem Berliner Polizeirevier: Ein 28-Jähriger stach einem Beamten in den Hals. Der Täter wurde festgenommen, das Opfer notoperiert.

Polizist in Berlin durch Stich in den Hals lebensgefährlich verletzt

Am Freitagabend verletzte ein Mann vor einem Polizeirevier im Bezirk Neukölln einen Polizisten lebensbedrohlich. Foto: X/@polizeiberlin

Darum gehts Polizist in Berlin durch Messerstich lebensgefährlich verletzt, Täter festgenommen

Angreifer wollte zuvor Anzeige aufgeben, wurde um Geduld gebeten

28-jähriger Täter stach dem Polizisten unvermittelt in den Hals

AFP Agence France Presse

In Berlin ist ein Polizist von einem Mann durch einen Stich in den Hals lebensgefährlich verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend vor einem Polizeirevier im Bezirk Neukölln im Südosten der Hauptstadt, wie die Polizei im Kurzbotschaftendienst X mitteilte.

Demnach beschädigte der Mann vor dem Revier ein Polizeifahrzeug und stach dann «unvermittelt» einem Polizisten in den Hals, als er von Beamten angesprochen wurde.

Täter wollte Anzeige aufgeben

Der Polizist musste notoperiert werden, der 28-jährige Angreifer wurde festgenommen. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Den Angaben zufolge hatte der Mann zuvor in dem Revier eine Anzeige aufgeben wollen und war «um etwas Geduld gebeten» worden. Stattdessen habe er das Gebäude verlassen und an einem Polizeifahrzeug «manipuliert».

Der Polizist wurde «im Rahmen einer aus der Kontrollsituation entstehenden Gemengelage heraus lebensbedrohlich verletzt», schrieb die Berliner Polizei auf X. «Die weiteren Ermittlungen, auch zum genauen Ablauf des Geschehens dauern an.»