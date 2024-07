Eine Person aus Grossbritannien ist jetzt reich. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Eine Britin oder ein Brite hat rund 27,5 Millionen Franken bei der Euromillions-Lotterie gewonnen. Sie oder er tippte die fünf Zahlen 4, 19, 23, 35 und 37 richtig sowie die Sterne mit den Zahlen 4 und 8.

Wie Swisslos am Freitagabend bekannt gab, wurde der Haupttreffer in Grossbritannien erzielt. Wer fünf Zahlen richtig tippte, aber nur einen Stern richtig auswählte, erhält rund 146'000 Franken. Im Jackpot befinden sich 16 Millionen Franken. Euromillions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter der Schweiz und Liechtenstein.