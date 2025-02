Eine 23-jährige Polin, die behauptet, die vermisste Maddie McCann zu sein, wurde in Bristol verhaftet. Sie soll die Eltern des verschwundenen Mädchens gestalkt und belästigt haben, trotz eines DNA-Tests, der ihre polnische Herkunft bestätigte.

Sie behauptet, die verschwundene Madeleine McCann zu sein

Bis heute sorgt der Fall der seit 2007 vermissten Madeline «Maddie» McCann für Aufsehen. Nun wurde eine Frau aus Polen verhaftet, die behauptet, das vermisste Mädchen zu sein. Die 23-Jährige wollte ihre Freundin im walisischen Cardiff besuchen, als sie am Flughafen in Bristol verhaftet wurde. Sie wird verdächtigt, die Eltern von Maddie, Kate (56) und Gerry McCann (57), gestalkt und belästigt zu haben, berichtet die «Daily Mail».

Bereits im Februar 2023 sorgte Julia Faustyna, die sich auch Julia Wandelt oder Julia Wendell nennt, mit dem Instagram-Account @IamMadeleineMcCann das erste Mal für Furore. Damals behauptete sie, dass sie im Alter von drei Jahren verschwand, nachdem sie von einem Einbrecher entführt worden war, der in die Ferienvilla ihrer Familie in Praia de Luz in Portugal eingebrochen war. Ein DNA-Abgleich könne das beweisen. Das Ergebnis zeigte jedoch etwas anderes: Faustyna ist zu 100 Prozent polnisch.

Verschiedenste Tests sollten überzeugen

Doch damit nicht genug: Unter ihrem neuen Account @AmIJuliaWandelt verkündete Faustyna jüngst, einen weiteren Test gemacht zu haben, mit dem nun endlich die Wahrheit ans Licht kommen sollte. Sie habe auch die Eltern von Maddie gebeten, bei dem Test mitzumachen. Doch Kate und Gerry McCann lehnten ab. Denn die Behauptungen von Julia wiesen Ungereimtheiten auf. Eine davon: Faustyna ist zu alt. Sie war bereits 21, Maddie wäre zu diesem Zeitpunkt erst 19 gewesen.

Weiter behauptet die inzwischen 23-Jährige, Experten hätten auch ihre Augen, Zähne und Stimme mit denen des vermissten Mädchens verglichen. Die DNA-Ergebnisse sollen angeblich zeigen, dass sie «teilweise britisch und teilweise irisch» sei und nicht zu 100 Prozent polnisch. Die genetischen Beweise würden «stark darauf hindeuten, dass Gerry McCann ihr biologischer Vater sein könnte».

Den Behörden in England wollten offenbar eine weitere Belästigung der Eltern von Maddie verhindern und nahmen die Frau nun fest. Ihr Vertreter Surjit Singh Clair bestätigte ihre Verhaftung. Weitere Informationen sind nicht bekannt.