22 Monate gefangen, Täter und Helfer wurden festgenommen

Daniel Macher Redaktor News

Für Salma R.* begann ein Alptraum, der fast zwei Jahre dauern sollte. Am 1. April 2024 verschwand die 38-Jährige spurlos – entführt von ihrem damaligen Partner. Laut spanischen Medienberichten wurde sie in einem abgelegenen Landhaus am Stadtrand von Murcia festgehalten. Dort soll sie über 22 Monate fast täglich körperlicher Gewalt, Missbrauch und Vergewaltigungen ausgesetzt gewesen sein.

«Er hat mich furchtbar geschlagen, gesagt, ich gehöre ihm, ich sei seine Sklavin und ich müsse ihm aufs Wort gehorchen», schildert Salma nach ihrer Flucht gegenüber der Polizei. Sie erzählt, dass ihr Entführer sie an eine Trage fesselte und so lange schlug, bis er völlig erschöpft war. In dieser Zeit hörte ihre Familie nichts von ihr, und niemand ahnte, wo sie sich befand.

Auf einem Auge blind

Am 10. Februar 2026 gelang Salma endlich die Flucht. Während ihr Entführer schlief, nutzte sie eine Leiter, überwand den etwa zwei Meter hohen Zaun des Grundstücks und machte sich zu Fuss auf den Weg. «Ich bin fünf Kilometer über Feldwege gelaufen, bis ich endlich Hilfe fand», berichtet sie. Die Folgen der Gewalt sind schwerwiegend: Mehrere Stichwunden, Zahnausfall und die Erblindung eines Auges hinterliessen sichtbare Spuren.

Die Polizei nahm den mutmasslichen Täter fest. Er muss sich nun unter anderem wegen Freiheitsberaubung und Vergewaltigung vor Gericht verantworten. Zwei Nachbarn sowie ein Verwandter des Mannes werden beschuldigt, Beihilfe geleistet zu haben.

Salma lebt inzwischen in einem Frauenhaus, wo sie von Fachkräften betreut wird und versucht, das Erlebte zu verarbeiten.

*Name bekannt