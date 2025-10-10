In einer Sprengstoff-Fabrik im US-Bundesstaat Tennessee kam es zu einer verheerenden Explosion. 19 Personen werden vermisst, es soll mehrere Tote geben. Die Behörden rechnen mit dem Schlimmsten. Die Ursache des Unglücks ist noch unklar.

Von der Fabrik ist nicht mehr viel übrig. Foto: Screenshot Sky News

Janine Enderli Redaktorin News

Eine schwere Explosion erschütterte am Freitagmorgen (Ortszeit) eine Sprengstoff-Fabrik im US-Bundesstaat Tennessee, wie der Lokalsender WSMV4 berichtet.

Derzeit suchen Rettungskräfte nach Überlebenden in der Anlage von Accurate Energetic Systems im Hickman County. Laut einem Vertreter des Katastrophenschutzes werden mindestens 19 Personen vermisst. Ersten Medienberichten zufolge soll es mehrere Tote geben.

Mehrere Tote nach massiver Explosion

Das Sheriff-Büro von Hickman County bestätigte den Vorfall und teilte mit: «Es gibt mehrere Todesopfer.» Die Explosion sei «massiv» gewesen.

Accurate Energetic Systems wurde 1980 gegündet und ist laut Firmenwebsite auf die Entwicklung und Herstellung von Energetika für Verteidigungs- und kommerzielle Zwecke spezialisiert. Die genauen Umstände des Unglücks sind noch unklar.

