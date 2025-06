1/2 Einem Bericht zufolge ist eine neue grossangelegte Suche nach der seit 2007 vermissten Madeleine McCann gestartet worden. Foto: AFP

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Seit 2007 fehlt von Madeleine McCann jede Spur. Die damals Dreijährige verschwand, als sie mit ihren Eltern die Ferien im portugiesischen Küstenort Praia da Luz verbrachte. Mehrmals wurde ein Suche gestartet, bisher ohne Erfolg.

Wie «Bild» berichtet, werde am Dienstag erneut eine grossangelegte Suche gestartet. Demnach liegt das Suchgebiet zwischen dem Ocean Club – dort verschwand Maddie vor 18 Jahren spurlos aus einem Ferienappartement – und einer Finca, in der Christian B. *(48), der Hauptverdächtige in dem Fall, zum Tatzeitpunkt lebte.

Laut Bericht soll die Suchaktion auf Initiative des deutschen Bundeskriminalamts (BKA) stattfinden. Die portugiesische Polizei leistet demnach Amtshilfe. Zuletzt war im Mai 2023 eine grossangelegte Suche nach Madeleine McCann gestartet worden.

Bisher keine Anklage

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig betrachtet den Deutschen Christian B. als Mordverdächtigen. Anklage erhob sie bisher nicht, offenbar mangels Beweisen.

Die Dreijährige war am Abend des 3. Mai 2007 verschwunden, während ihre Eltern in einem Restaurant zu Abend assen. Trotz grossangelegter Fahndungen und zahlreicher Aufrufe ihrer Eltern blieb Maddie verschwunden. B. hielt sich über Jahre hinweg immer wieder an der Algarveküste in Portugal auf.

*Name bekannt