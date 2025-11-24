Schwere Überschwemmungen in Thailand

Schwere Überschwemmungen in der südlichen Provinz Songkhla zwingen die Behörden zur Evakuierung von 16 Distrikten. Militär und Katastrophenschutz arbeiten unermüdlich, um Bewohner zu retten.

16 Distrikte der Provinz Songkhla wurden als Katastrophengebiet erklärt

Janine Enderli Redaktorin News

Es ist eine Notsituation: In der südlichen Provinz Songkhla versetzen schwere Überschwemmungen die Bewohner in Alarmbereitschaft. Nun hat der zuständige Gouverneur der Region die Evakuierung von 16 Distrikten angeordnet.

Militäreinheiten, Katastrophenschutzbehörden und lokale Behörden arbeiten in der südlichen Provinz rund um die Uhr, um Anwohner aus überfluteten Häusern zu retten, berichten lokale Medien. Doch die Lage ist prekär.

Gouverneur erklärt ganze Region zum Katastrophengebiet

Wie «Der Farang» berichtet, erhielten Soldaten den Auftrag, Patienten aus den betroffenen Kliniken in Sicherheit zu bringen und gestrandete Einwohner mit dringend benötigten Hilfsgütern zu unterstützen. In provisorischen Unterkünften wurden zudem mobile medizinische Teams aufgestellt. Sie sollen erste Hilfe leisten.

Der Gouverneur der Provinz Songkhla hat angesichts der anhaltenden Regenfälle, den gesamten Verwaltungsbezirk zum Katastrophengebiet erklärt und eine dringende Evakuierung der Bevölkerung angeordnet. Besonders gefährdete Gruppen wie Kinder, ältere Menschen und Kranke sollen sofort in Sicherheit gebracht werden.