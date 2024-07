1/4 So sieht der Food-Eimer aus mit 150 Portionen aus.

Denis Molnar Journalist

Lebensmittel hamstern wie zu Zeiten von Corona war gestern. Denn aus den USA, wie könnte es auch anders sein, kommt jetzt die Lösung für den leeren Vorratskeller. «In einer Welt, in der Unvorhersehbarkeit zu einer Konstante geworden ist, spielt unser Sortiment eine wichtige Rolle bei der Vorbereitung auf Notfälle.» Mit diesem und ähnlichen Sätzen preist die Ami-Wahrenhauskette Costco ihren «Readywise Food Bucket» an. Also einen ganzen Eimer voller Fertiggerichte für den «Notfall und den Seelenfrieden», wie es auf der Webseite heisst.

Das Notfallpaket beinhaltet 150 gefriergetrocknete Portionen und ist laut Hersteller 25 Jahre lang haltbar. Praktisch, wenn man mal umzieht und das Ding nicht mitschleppen will. Da kann man es dem Nachmieter einfach als Willkommensgeschenk dalassen. Dieser darf sich dann, wenn die Zombie-Apokalypse ausgebrochen ist, unter anderem über Teriyaki-Reis, Pasta Alfredo, Kartoffelkuchen und Apfel-Zimt-Müesli freuen.

Mal ein anderes Souvenir

Und die Auswahl scheint, zumindest bei einigen, nicht mal so schlecht anzukommen. «Ich finde es gut, dass jemand daran gedacht hat, unseren Wunsch nach Abwechslung während der Apokalypse zu berücksichtigen», lautet ein Kommentar. Ein anderer meint scherzhaft, dass «einen die Konservierungsstoffe umbringen, wenn es nicht die Apokalypse tut». Bestellen kann man den 25'280-Kalorien-Kübel mit Rabatt für 79'99 Dollar (gut 70 Franken) online direkt bei Costco.

Wenn du also in deinen nächsten USA-Ferien weilst und nicht weisst, was du dir selbst oder dienen Liebsten als Souvenir mitbringen sollst, dann wäre doch der «Readywise»-Eimer mal was Ausgefallenes, womit sicher keiner deiner Verwandten rechnet.