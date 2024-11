1100 Jobs in Gefahr Vauxhall schliesst Transporter-Werk

Vauxhall schliesst sein Werk in Luton, was 1100 Arbeitsplätze bedroht. Stellantis schafft dafür Hunderte Jobs in Ellesmere Port und bietet Umzugspakete an. Grund sind britische Vorschriften zur Beschleunigung des Übergangs zu Elektrofahrzeugen.