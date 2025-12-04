DE
11 Länder für Russland
UN-Resolution will Rückkehr entführter ukrainischer Kinder

Die Vereinten Nationen haben in der Nacht auf Donnerstag eine Resolution verabschiedet, die eine Heimkehr der von Russland entführten ukrainischen Kinder fordert. Neben Russland selbst stimmten elf weitere Länder dagegen.
Eine UN-Resolution fordert die Rückkehr ukrainischer Kinder. (Symbolbild)
  • UN fordert Russland zur Freilassung entführter ukrainischer Kinder auf
  • Elf Länder stimmen gegen die Resolution, darunter Belarus und Kuba
  • 57 Staaten enthielten sich, darunter Brasilien und Ägypten
Eine neue UN-Resolution fordert von Russland, die zehntausenden Kinder, die während dem Ukrainekrieg entführt wurden, wieder freizulassen. Eine Mehrheit der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen stimmte für die Resolution, wie «Focus» berichtet. Der ukrainische UN-Botschafter bedankt sich auf X für die Unterstützung.

Elf Länder halten zu Russland

Neben Russland selbst stimmten elf Länder gegen die Resolution. Die mit dem Kreml verbündeten Staaten Belarus, Burkina Faso, Burundi, Eritrea, Kuba, Nordkorea, Iran, Mali, Nicaragua, Niger und der Sudan. Weiter gab es 57 Enthaltungen, unter anderem von Brasilien und Ägypten. 

