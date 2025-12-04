UN-Resolution will Rückkehr entführter ukrainischer Kinder

Die Vereinten Nationen haben in der Nacht auf Donnerstag eine Resolution verabschiedet, die eine Heimkehr der von Russland entführten ukrainischen Kinder fordert. Neben Russland selbst stimmten elf weitere Länder dagegen.

Darum gehts UN fordert Russland zur Freilassung entführter ukrainischer Kinder auf

Elf Länder stimmen gegen die Resolution, darunter Belarus und Kuba

57 Staaten enthielten sich, darunter Brasilien und Ägypten Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Mattia Jutzeler Redaktor News

Eine neue UN-Resolution fordert von Russland, die zehntausenden Kinder, die während dem Ukrainekrieg entführt wurden, wieder freizulassen. Eine Mehrheit der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen stimmte für die Resolution, wie «Focus» berichtet. Der ukrainische UN-Botschafter bedankt sich auf X für die Unterstützung.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Elf Länder halten zu Russland

Neben Russland selbst stimmten elf Länder gegen die Resolution. Die mit dem Kreml verbündeten Staaten Belarus, Burkina Faso, Burundi, Eritrea, Kuba, Nordkorea, Iran, Mali, Nicaragua, Niger und der Sudan. Weiter gab es 57 Enthaltungen, unter anderem von Brasilien und Ägypten.