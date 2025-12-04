UN-Resolution will Rückkehr entführter ukrainischer Kinder

Darum gehts
- UN fordert Russland zur Freilassung entführter ukrainischer Kinder auf
- Elf Länder stimmen gegen die Resolution, darunter Belarus und Kuba
- 57 Staaten enthielten sich, darunter Brasilien und Ägypten
Mattia JutzelerRedaktor News
Eine neue UN-Resolution fordert von Russland, die zehntausenden Kinder, die während dem Ukrainekrieg entführt wurden, wieder freizulassen. Eine Mehrheit der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen stimmte für die Resolution, wie «Focus» berichtet. Der ukrainische UN-Botschafter bedankt sich auf X für die Unterstützung.
Elf Länder halten zu Russland
Neben Russland selbst stimmten elf Länder gegen die Resolution. Die mit dem Kreml verbündeten Staaten Belarus, Burkina Faso, Burundi, Eritrea, Kuba, Nordkorea, Iran, Mali, Nicaragua, Niger und der Sudan. Weiter gab es 57 Enthaltungen, unter anderem von Brasilien und Ägypten.