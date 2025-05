Ein seltener Moment zu zweit: Öffentlich treten die Trumps kaum noch gemeinsam auf. Foto: keystone-sda.ch

Chiara Schlenz Ausland-Redaktorin

108 Tage sind seit Donald Trumps zweitem Amtsantritt vergangen. Und seine Ehefrau Melania hat in dieser Zeit offenbar weniger als 14 Tage im Weissen Haus verbracht. Genau weiss das niemand – und das ist durchaus wörtlich gemeint. Selbst im West Wing will oder kann niemand sagen, wann Melania Trump tatsächlich in Washington war. Der Aufenthaltsort der First Lady gehört inzwischen zu den bestgehüteten Staatsgeheimnissen dieser Regierung.