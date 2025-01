1/4 Seit den frühen Morgenstunden kommt es in der deutschen Kleinstadt Riesa zu Protesten gegen die AfD. Foto: keystone-sda.ch

Vor dem am Samstagvormittag beginnenden AfD-Parteitag im sächsischen Riesa haben erste Protestveranstaltungen begonnen. Die Lage sei dynamisch, aber ruhig, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Vereinzelt habe es Versuche gegeben, Polizeiabsperrungen zu durchbrechen. Auch Feuerwerkskörper sollen auf Polizisten geworfen worden sein und Pfefferspray wurde eingesetzt. Weiter wären einige Einsatzfahrzeuge beschädigt oder beschmiert worden. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt.

Kurz vor Mittag wird klar: Der Beginn des Parteitags muss aufgrund der anhaltenden Proteste verschoben werden. Der AfD-Co-Vorsitzender Tino Chrupalla (49) soll laut der «Bild» von einer Verzögerung von mindestens einer Stunde ausgehen.

Es seien bereits viele Menschen vor Ort in Riesa oder unterwegs in die Stadt. Die Polizei hatte im Vorfeld erklärt, mit bis zu 10'000 Demonstranten gegen die in Teilen als rechtsextremistisch eingestufte Partei zu rechnen.

«Vielfalt, Solidarität und Offenheit»

«Wir füllen Riesas Strassen heute mit Vielfalt, Solidarität und Offenheit und versammeln uns massenhaft vor den Zugängen zum AfD-Parteitag», sagte Mascha Meier vom Aktionsbündnis Widersetzen. Die Gruppe erklärte, die Anreise von AfD-Delegierten sei an mehreren Punkten behindert worden.

Rund 40 Prozent der Zweitstimmen für die AfD kamen bei der letzten Landtagswahl aus Riesa. Den Parteitag dort abzuhalten, schien also naheliegend. Für den Schutz der rund 600 Delegierten mussten dennoch knapp 3200 Einsatzkräfte aufgeboten werden.

AfD momentan auf Platz zwei

In Riesa will die AfD Partei- und Fraktionschefin Alice Weidel zur ersten Kanzlerkandidatin in ihrer Geschichte küren. Zudem sollen die Delegierten das Programm für die Bundestagswahl am 23. Februar verabschieden. Der Entwurf sieht insbesondere einen Ausstieg aus dem Euro und einen harten Kurs in der Migrationspolitik vor.

In aktuellen Umfragen liegt die AfD bundesweit bei rund 18 bis 21 Prozent auf Platz zwei. Weidel leitete daraus bereits mehrfach einen Regierungsanspruch ab - die anderen Parteien schlossen eine Koalition jedoch aus.