36 Personen nach Ammoniak-Leck im Spital

Mindestens 500 Menschen mussten im US-Bundesstaat Oklahoma wegen Austritt von Ammoniak evakuiert werden. 36 Personen landeten im Spital.

Darum gehts 1000 Einwohner in Oklahoma nach Ammoniak-Unfall evakuiert

Rettungskräfte weckten Bewohner nachts mit Gasmasken von Tür zu Tür

Mindestens 36 Menschen ins Spital eingeliefert, Schulen bleiben geschlossen

In der Ortschaft Weatherford im US-Bundesstaat Oklahoma mussten am späten Mittwochabend (Ortszeit) etwa 1000 Einwohner aus ihren Häusern evakuiert werden, nachdem ein Lieferwagen verunfallt ist und Ammoniak ausgetreten ist.

«Rettungskräfte gingen in Gasmasken von Tür zu Tür um die Leute zu wecken», berichten Augenzeugen gegenüber dem Nachrichtenportal News 9.

Mindestens 36 Menschen mussten ins Spital eingeliefert werden. Alle Schulen bleiben am Donnerstag geschlossen. Auch die Southwest Oklahoma University stellte den Betrieb ein.