Brienzer Holzkühe selber schnitzen So einfach werden Sie zum Kunsthandwerker

Figuren aus Holz gehören fest zum Schweizer Kunsthandwerk. Nun können sich auch Hobby-Künstler an dem althergebrachten Brauchtum versuchen. In Brienz BE gibt es die Möglichkeit, eine der berühmten Brienzer Holzkühe zu schnitzen und zu bemalen.