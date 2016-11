Besuch im Schweizer Nähmaschinen Museum, Fribourg, FR :  Als man Kleider noch zuhause schneiderte

Auch wenn sich das heute mancher gar nicht mehr vorstellen kann: Es gab eine Zeit, in der die meisten Kleider, die wir tragen, nicht irgendwo in Bangladesch oder Vietnam genäht wurden, sondern in emsigen Nähstuben hier in der Schweiz. Der internationale Kleiderhandel ist eine junge Branche. Früher waren unsere Pullis und Hosen und Blusen lokale Produkte.

Blick in vergangene Zeiten im Schweizer Nähmaschinen Museum

Die Maschinen, mit denen früher genäht wurde, haben wenig mit den vollautomatischen Supergeräten von heute zu tun. Nähen war mühsam, anstrengend, eine «Gfätterli-Arbeit». Im Schweizer Nähmaschinenmuseum in Fribourg – dem Musée suisse de la Machine à couder et des objets insolites, wie es offiziell heisst – sind rund 250 Nähmaschinen aus Ur- und Ururgrossmutters Zeiten ausgestellt. Auf gut einstündigen Führungen durch die Gewölberäume im wunderschönen Patrizierhaus erfahren Sie, wie die historischen Geräte funktionierten und wie sie sich von ihren modernen Nachfolgern unterscheiden.

Bügeleisen und Staubsauger ergänzen die Schau

Doch mit dem Nähen allein ist es ja noch nicht getan. Zum Kleider-Alltag gehört auch das Bügeln und Waschen. Deshalb sind im Nähmaschinenmuseum auch alte Bügeleisen ausgestellt, die teils noch mit Kohle eingeheizt wurden. Und: Auf den Führungen durchs Museum zeigt einem das Museumsteam, wie man im 19. Jahrhundert mit einfachsten Mitteln Wäsche gewaschen hat.

What’s more? Staubsauger! Die haben zwar nicht direkt etwas mit den Nähmaschinen und Bügeleisen zu tun. Faszinierend sind die historischen Sauger, die teils mit Luftpumpen, teils mit Blasebälgen betrieben wurden, aber nichtsdestotrotz.