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A quelques secondes près
Des ouvriers échappent de justesse aux torrents au Népal

Une vidéo récemment mise en ligne montre de manière très frappante à quelle vitesse le raz-de-marée s'est abattu sur le Népal.
Publié: il y a 59 minutes
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