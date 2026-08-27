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Des ouvriers échappent de justesse aux torrents au Népal
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Des ouvriers échappent de justesse aux torrents au Népal
Une vidéo récemment mise en ligne montre de manière très frappante à quelle vitesse le raz-de-marée s'est abattu sur le Népal.
Publié: il y a 59 minutes
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