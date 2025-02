Le Bayern renverse Stuttgart et s'offre un joli matelas d'avance

Leon Goretzka a permis au Bayern de battre Stuttgart Photo: Ronald Wittek

ATS Agence télégraphique suisse

A cinq jours de recevoir Leverkusen en 8es de finale aller de la LdC, le Bayern a renversé Stuttgart au Neckarstadion (2-1). Un succès qui lui assure au minimum 8 pts d'avance à 10 journées de la fin.

Avec 61 points, les hommes de Vincent Kompany comptent onze points de plus que Leverkusen (50), champion en titre et qui est donc dans l'obligation de s'imposer à Francfort samedi (18h30), pour revenir à huit points des Munichois et conserver un très mince espoir de décrocher un deuxième titre consécutif avant les dix dernières rencontres.

Une victoire renversante

Dans ce derby du sud de l'Allemagne, la partie n'a pas été de tout repos pour le Bayern. Au coeur d'une première période équilibrée, c'est Stuttgart qui a ouvert le score peu après la demi-heure de jeu, d'une superbe frappe d'Angelo Stiller.

Juste avant la pause, Michael Olise n'a laissé aucune chance à Alexander Nübel. Après l'heure de jeu, Leon Goretzka a récupéré la balle dans la surface de réparation et a donné l'avantage au Bayern. Kingsley Coman a tué tout suspense à la 90e.