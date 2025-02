La qualité offensive du Bayern est très critiquée malgré sa qualification

Le Bayern Munich est parvenu à se qualifier in extremis pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Après une prestation plutôt médiocre, les critiques sont nombreuses.

1/7 Grâce à un but de dernière minute contre le Celtic Glasgow, le Bayern Munich s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Photo: keystone-sda.ch

Julian Sigrist

Au coup de sifflet final mardi soir à l'Allianz Arena, de nombreux spectateurs se préparaient déjà à des prolongations. Mais pas les joueurs du Bayern. À la quatrième minute du temps additionnel, Alphonso Davies a envoyé les Munichois en huitième de finale de la Ligue des champions. Pour le Celtic Glasgow, c'est une élimination amère. D'autant plus que le Bayern, comme au match allé, n'a pas franchement convaincu.

«Mauvais pendant 90 minutes»

L'analyse de l'expert de Sky Didi Hamann n'y va pas par quatre chemins: «Mauvais. Mauvaise pendant 90 minutes! Il n'y a qu'une seule équipe qui a joué au football, et c'était le Celtic.» Le Bayern, quant à lui, a joué «de manière statique, sans mouvement, ni joie de jouer, ni esprit de jeu», critique-t-il.

La star du Bayern Joshua Kimmich ne se montre pas aussi dur: «Nous n'avons pas perdu la tête. Par le passé, nous avons parfois été indisciplinés, c'était mieux cette fois-ci.» A la question de savoir si le Bayern n'en a pas fait assez, il répond néanmoins par l'affirmative. Pour la suite de la saison, Kimmich met en outre en garde: «En première mi-temps, nous les avons favorisés en commettant des erreurs. Nous devons y remédier.»

Un tirage au sort difficile en huitièmes

Si les Bavarois devaient également montrer une performance aussi mitigée en huitièmes de finale, leurs chances de poursuivre l'aventure seraient moindres. Grâce au nouveau mode de la Ligue des champions, le Bayern peut en effet déjà limiter ses adversaires potentiels à deux clubs. Et ils ont de quoi faire. La première option est l'Atlético Madrid, l'équipe de l'entraîneur Diego Simeone est considérée comme l'une des équipes les plus difficiles à jouer en Europe. Les Madrilènes sont connus pour leur solide défense et n'ont encaissé que 16 buts en Liga cette saison.

La deuxième possibilité est le Bayer Leverkusen de Granit Xhaka. Les Munichois ont joué contre le champion d'Allemagne en titre la semaine dernière (0-0) et ont livré une mauvaise prestation offensive. Le Bayern n'a plus gagné contre Leverkusen depuis six matches. D'une manière ou d'une autre, le huitième de finale sera donc une épreuve difficile.