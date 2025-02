Feyenoord sort l'AC Milan et se qualifie pour les 8es

Feyenoord sort l'AC Milan et se qualifie pour les 8es

Julian Carranza vient d'égaliser et d'offrir la qualification à Feyenoord. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

Le Milan AC ne verra pas le printemps! Les Milanais n’ont pas passé le cap des seizièmes de finale de la Ligue des Champions, une élimination qui entérine l’échec de leur saison.



Six jours après sa défaite 1-0 à Rotterdam face au Feyenoord, le Milan n’a pas renversé la situation à San Siro malgré l’ouverture du score dans les premières secondes de la rencontre par Santiago Gimenez, l’ancien buteur du... Feyenoord. Seulement, les Rossoneri n’ont pas su enfoncer le clou avant de tout perdre en seconde période pour un nul 1-1 qui les laisse dans la bordure.



L’expulsion de Theo Hernandez à la 51e pour un second carton jaune sur une simulation grossière a sonné comme le début de la fin pour le Milan. A onze contre dix, les Néerlandais pouvaient prendre le contrôle du match pour égaliser par l’Argentin Julian Carranza à la 73e.



Cette qualification récompense le parcours d’une équipe qui, avant d’éliminer le Milan AC, avait gagné 3-1 à Lisbonne contre le Benfica, partagé l’enjeu à Manchester contre City (3-3) et battu 3-0 le Bayern Munich. Victime d’une fracture de la jambe au début décembre, Jordan Lotomba a malheureusement suivi des tribunes l’exploit de ses coéquipiers.