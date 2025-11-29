DE
FR

Une course en 19 tours
Oscar Piastri remporte le sprint du Grand Prix du Qatar

Oscar Piastri (McLaren-Mercedes) a mis fin à sa disette en remportant le sprint du Grand Prix du Qatar. L'Australien s'est ainsi relancé un peu dans la course au titre.
Publié: il y a 30 minutes
Succès sans histoire pour Oscar Piastri dans le sprint au Qatar
Photo: Darko Bandic
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Parti de la pole position, Oscar Piastri n'a pas été inquiété tout au long des 19 tours de ce sixième et dernier sprint de la saison, qui a furieusement ressemblé à une procession. Le vainqueur a devancé l'Anglais George Russell (Mercedes) de 4''951. Leader du championnat, Lando Norris (McLaren-Mercedes) a pris la troisième place devant Max Verstappen (Red Bull-Honda).

A lire aussi
Lando Norris partira en pole à Las Vegas, Oscar Piastri 5e sur la grille
Dimanche à 5h
Lando Norris partira en pole à Las Vegas, Oscar Piastri 5e sur la grille
Coup de tonnerre à Las Vegas, Lando Norris est disqualifié!
La course au titre relancée!
Coup de tonnerre à Las Vegas, Lando Norris est disqualifié!

Alors que 50 points restent à attribuer d'ici la fin de la saison, Lando Norris reste le mieux placé avec un total de 396 unités. Le Britannique précède Piastri de 22 points alors que Verstappen est à 25 longueurs.

Les Sauber-Ferrari n'ont pas réussi à entrer dans le top 8 synonyme de points. Gabriel Bortoleto (11e) et Nico Hülkenberg (16e) sont restés loin du compte. Les pilotes retourneront en piste dès 19h00 pour les qualifications de la course dominicale.

Articles les plus lus
    Articles les plus lus