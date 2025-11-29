Oscar Piastri remporte le sprint du Grand Prix du Qatar

Parti de la pole position, Oscar Piastri n'a pas été inquiété tout au long des 19 tours de ce sixième et dernier sprint de la saison, qui a furieusement ressemblé à une procession. Le vainqueur a devancé l'Anglais George Russell (Mercedes) de 4''951. Leader du championnat, Lando Norris (McLaren-Mercedes) a pris la troisième place devant Max Verstappen (Red Bull-Honda).
Alors que 50 points restent à attribuer d'ici la fin de la saison, Lando Norris reste le mieux placé avec un total de 396 unités. Le Britannique précède Piastri de 22 points alors que Verstappen est à 25 longueurs.
Les Sauber-Ferrari n'ont pas réussi à entrer dans le top 8 synonyme de points. Gabriel Bortoleto (11e) et Nico Hülkenberg (16e) sont restés loin du compte. Les pilotes retourneront en piste dès 19h00 pour les qualifications de la course dominicale.