Faith Kipyegon et Beatrice Chebet ont offert un récital samedi à Eugene: les deux Kényanes ont pulvérisé les records du monde du 1500m et du 5000m, inscrivant cette édition du «Prefontaine Classic» dans l'histoire du demi-fond féminin.

Deux records du monde battus à Eugene, grâce à Kipyegon et Chebet

Faith Kipyegon a battu le record du monde du 1500m samedi à Eugene. Photo: FREDERIC SIERAKOWSKI

ATS Agence télégraphique suisse

Faith Kipyegon et Beatrice Chebet ont brillé samedi à Eugene. Les Kényanes ont respectivement battu les records du monde du 1500 et du 5000 m lors du meeting de Ligue de diamant «Prefontaine Classic».

Pour Faith Kipyegon, un chrono de 3'48''68 a permis de battre son propre record (3'49''04 en 2024 à Paris). Elle confirme sa suprématie totale sur le demi-fond, elle qui est également triple championne olympique et triple championne du monde de la discipline.

La championne du monde et vice-championne olympique du 5000m a su rebondir après avoir échoué la semaine dernière à Paris à casser la barrière des 4 minutes sur le mile (1609 m). Son équipementier avait monté pour elle une course non officielle, comme pour son partenaire d'entraînement, la légende Eliud Kipchoge, lorsqu'il avait couru un marathon en moins de deux heures en 2019.

Chebet sous les 14 minutes

Sous un grand soleil et dans un Hayward Field à guichets fermés (plus de 12'600 spectateurs), la compatriote et «meilleure amie» de Kipyegon, Beatrice Chebet, avait chauffé la foule en s'emparant du record du monde du 5000m en 13'58''06, devenant la première femme à courir en moins de 14 minutes.

Chebet s'est ainsi approprié un prestigieux «double-double»: elle détient aussi le record du monde du 10'000 m (28'54''14 à Eugene déjà en 2024) et avait remporté les deux courses aux Jeux olympiques de Paris l'an passé.

Kishane Thompson facile

D'autres records du monde ont tremblé samedi dans le Hayward Field. La championne olympique bahreïnie Winfred Yavi a foncé dans le dernier tour du 3'000m steeple pour signer la troisième meilleure performance de tous les temps (8'45''25). Le Suédois Armand Duplantis a lui buté trois fois sur une barre à 6m29 après avoir porté le record à 6m28 il y a trois semaines à Stockholm.

Le vice-champion olympique jamaïcain du 100m Kishane Thompson a par ailleurs facilement gagné en 9''85. La médaillée de bronze de Paris, l'Américaine Melissa Jefferson, a elle dominé la championne olympique de Sainte-Lucie Julien Alfred (10''75 contre 10''77), confirmant sa nouvelle dimension en ce début de saison, pendant que Sha'Carri Richardson prenait la dernière place en 11''19.