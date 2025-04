Gregg Popovich, l'entraîneur emblématique des San Antonio Spurs, a été hospitalisé mardi après un malaise dans un restaurant. Âgé de 76 ans et en convalescence depuis un AVC en novembre, il est rentré chez lui et se remet bien.

Gregg Popovich, le célèbre entraîneur des Spurs, a eu une nouvelle alerte mais récupère bien. Photo: ERIC GAY

ATS Agence télégraphique suisse

Gregg Popovich a été hospitalisé après une nouvelle alerte médicale alors qu'il était au restaurant mardi, avant de rentrer chez lui où il récupère bien. L'entraîneur emblématique des San Antonio Spurs est en convalescence depuis son AVC en novembre.

Le site internet TMZ, spécialisé dans l'actualité des célébrités, a été le premier à indiquer que l'entraîneur de 76 ans avait été évacué sur une civière et transporté à l'hôpital, précisant que sa vie n'était pas en danger. ESPN, citant une source anonyme, a rapporté que «Popp» était rentré chez lui et récupérait bien.

Un premier AVC en novembre

A la tête des Spurs depuis 1996, Gregg Popovich y a remporté cinq titres NBA (1999, 2003, 2005, 2007, 2014). Il est l'entraîneur ayant le plus de victoires en NBA (1412 en saison régulière et 170 en play-off). Il a également conduit les Etats-Unis au titre olympique à Tokyo en 2021 avant d'être intronisé dans le Temple de la Renommée deux ans plus tard.

Victime d'un «léger AVC» le 2 novembre, selon les mots des Spurs, Gregg Popovich avait déclaré fin février son intention de rester à l'écart des parquets jusqu'au terme de la saison pour poursuivre sa convalescence. Son adjoint Mitch Johnson assure l'intérim à la tête de l'équipe, qui a fini la saison régulière à la 13e place de la Conférence Ouest et ne participera pas aux phases finales.