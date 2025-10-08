Un joueur de Liga espagnole mis en examen pour viol

L’attaquant du club d’Elche, Rafa Mir (28 ans), a été mis en examen pour viol, a-t-on appris mercredi auprès du tribunal de la région de Valence.

Rafa Mir évolue à Elche. Photo: Europa Press via Getty Images

Le joueur espagnol, prêté par le Séville FC, est accusé d’avoir violé à deux reprises une jeune femme rencontrée en discothèque en septembre 2024, et qu’il avait ensuite ramenée chez lui.

Un autre footballeur, le Chilien Pablo Jara, est également poursuivi pour agression sexuelle «sans pénétration» sur une autre femme, le même soir, au domicile de Rafa Mir. «Il existe des indices, et non de simples soupçons, laissant penser que Rafa M.V. a agressé sexuellement à deux reprises l’une des deux jeunes femmes que lui, Pablo J.G. et un autre ami avaient rencontrées plus tôt dans une discothèque de Valence», ont indiqué des sources judiciaires.

«Les faits se sont déroulés dans la nuit du 1er septembre 2024, au domicile du joueur», à Bétera, près de Valence, « notamment dans la piscine et dans une salle de bain », ont-elles précisé. Pablo Jara a, lui aussi, été mis en examen pour agression sexuelle et violences physiques envers une seconde jeune femme, les faits s’étant également produits dans la piscine de la maison de Rafa Mir.

Son ancien club, Valence, l'avait sanctionné

Les deux joueurs sont convoqués pour une «déclaration» le 13 octobre, mais la comparution de Rafa Mir se fera par visioconférence, à la demande de son avocat. Le joueur de 28 ans avait été arrêté le 2 septembre 2024, à la suite de la plainte des deux femmes, et avait passé deux nuits en garde à vue avant d’être remis en liberté. Il avait reconnu avoir eu des relations sexuelles, tout en affirmant qu’elles étaient consenties.

Son club de l’époque, Valence, ne l’avait pas licencié, mais l’avait sanctionné de deux matches de suspension et d’une amende.