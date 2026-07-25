Ce samedi, l'Equatorien Richard Carapaz a dompté la montée mythique de l'Alpe d'Huez pour s'offrir l'étape-reine. Derrière lui, la journée a été marquée par la frayeur absolue de Sepp Kuss, sauvé de justesse par un filet, et le sacre définitif de Tadej Pogacar.

L'Equatorien Richard Carapaz a remporté l'étape-reine du Tour de France samedi à l'Alpe d'Huez où Tadej Pogacar a, sauf accident, définitivement validé sa victoire finale.

Présent dans l'échappée dès le début de l'étape, le coureur d'EF Education a devancé de 26 secondes le Belge Remco Evenepoel et de 31 secondes l'Américain Sepp Kuss qui faisait la course en tête avant de chuter à deux reprises dans les derniers kilomètres, manquant même de basculer dans le vide, seulement retenu par un filet de sécurité.

Tadej Pogacar a, sauf accident, assuré sa victoire finale à la veille de la dernière étape à Paris en terminant à un peu plus d'une minute du vainqueur en compagnie de son coéquipier Isaac del Toro qu'il a aidé toute la journée à garder sa troisième place au général.

L'étape de dimanche sera raccourcie

La 21e et dernière étape du Tour de France dimanche à Paris a été raccourcie. Les organisateurs et la préfecture de police ont pris cette décision samedi pour soulager les services de secours mobilisés sur le front des feux de forêt, en particulier en Gironde.

Le parcours de l'étape est ainsi réduit à 89 km contre les 133 km initialement prévus. Après la présentation des équipes à Thoiry, qui devait accueillir le départ de l'étape, les coureurs rejoindront directement en bus le circuit final à Paris où ils s'élanceront depuis la ligne d'arrivée à 17h50.

Le peloton effectuera deux tours supplémentaires des Champs-Élysées avant de rejoindre le circuit de Montmartre pour une arrivée programmée à 19h45.