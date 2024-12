Deux Suissesses en embuscade après le premier tracé

Camille Rast et Wendy Holdener batailleront pour une place sur le podium du slalom de Semmering. La première manche a été largement dominée par la Croate Zrinka Ljutic.

La Valaisanne Camille Rast est en embuscade avant la deuxième manche. Photo: Getty Images

Blick Sport

Sur un tracé imaginé par son papa Amir, Zrinka Ljutic s'est montrée impériale en première manche du slalom de Semmering. La Croate, partie dossard numéro 2, devance en effet sa première poursuivante, l'Allemande Lena Duerr, de 51 centièmes. Mais c'est plus globalement toute la course qu'elle a dominée puisque deux athlètes seulement se trouvent sous la seconde de retard.

Camille Rast, dossard rouge de leader de la discipline sur les épaules et sans faute majeure comme samedi en géant, se classe 3e à 98 centièmes de la tête. Rien n'est perdu donc, mais la Valaisanne devra réussir une très belle deuxième manche si elle espère grappiller un ou deux places. Elle aussi en difficulté lors de la première course de Semmering, Wendy Holdener termine le premier tracé 4e à +1.13 et jouera également une place sur le podium en début d'après-midi.

Podium suisse à venir?

Deuxième du géant samedi, la Suédoise Sara Hector se classe 6e à 1 seconde 49. Propre techniquement, mais pas assez agressive, Mélanie Meillard pointe, elle, à la 10e place à plus de deux secondes de Zrinka Ljutic.

A noter la contre-performance d'Anna Swenn Larsson, deuxième à Killington, qui ne terminera sans doute pas dans les 30 avec ses 4 secondes 31 de retard. Toujours convalescente et incertaine de retrouver les pistes cette saison, Mikaela Shiffrin n'était naturellement pas présente en Autriche.

Une Suissesse montera-t-elle sur le podium du slalom de Semmering? Réponse dès 13h30.