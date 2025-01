Les Suissesses au pied du podium à Cortina

Aucune Suissesse n'est parvenue à monter sur la boîte lors de la descente de Cortina d'Ampezzo. Lara Gut-Behrami et Corinne Suter ont terminé au pied du podium d'une course remportée par Sofia Goggia.

Lara Gut-Behrami a terminé au pied du podium. Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Sofia Goggia est bel et bien la reine actuelle de Cortina d'Ampezzo. L'Italienne a remporté pour la quatrième fois la descente sur ses terres, reléguant Kajsa Vickhoff Lie à 42 centièmes. Sur la piste d'Olimpia Delle Tofane, la Transalpine n'a laissé aucune chance à ses concurrentes et l'emporte à nouveau, après 2018, 2022 et 2023. Le podium est complété par une autre Italienne, Federica Brignone.

Meilleure Suissesse, Lara Gut-Behrami a beaucoup été secouée sur l'ensemble de la piste. Elle a toutefois échoué au pied du podium, à 17 centièmes de Brignone. La Tessinoise, élue athlète suisse de l'année, attend toujours une première victoire cette saison.

Championne du monde en 2021 mais également gravement blessée l'année dernière sur cette même piste, Corinne Suter s'est un peu réconciliée avec Cortina. Grâce à sa très bonne dernière partie de course, la Schwytzoise termine finalement au 5e rang. Un résultat encourageant. Vainqueure à six reprises sur la piste italienne, Lindsey Vonn a de nouveau réalisé un beau début de course mais a failli chuter sur les derniers mètres. À l'arrivée et avec son dossard No 31, l'Américaine était à la 20e place.

Incroyable deuxième la semaine dernière à Sankt-Anton, Malorie Blanc a eu beaucoup plus de difficulté à maîtriser la piste de Cortina. Partie le dossard 23, la Valaisanne a terminé sa course à la 19e place. Au final, elle a été reléguée à la 23e place après 31 concurrentes. Ce qui est toujours mieux que Michelle Gisin, totalement à l'envers sur cette piste et a fini à 3"36 de Sofia Goggia. Autres Suissesses engagées, Joana Hählen a été éliminée tandis que Delia Durrer (19e) et Priska Ming-Nufer (27e) ont eu également de la peine sur cette piste italienne.