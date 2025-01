Malorie Blanc travaille son mental d'acier avant sa première à Cortina

1/5 Après son excellent week-end à St. Anton, Malorie Blanc a pu dormir chez elle à Ayent (VS). Photo: freshfocus

Mathias Germann

La descente du Lauberhorn est aux hommes ce que l’Olimpia delle Tofane est aux femmes: la classique par excellence. Alors que toutes les athlètes féminines, ou presque, connaissent par cœur la légendaire piste de descente, Malorie Blanc s’aventure en terre inconnue à Cortina (Italie). La sensation du ski valaisan – qui a fait une entrée fracassante dans l’élite mondiale le week-end dernier en se classant 2ème et 9ème à St. Anton – participera à la course pour la première fois. «Le panorama est super beau. Je suis vraiment très contente d’être ici», lance-t-elle.

Sa première sur la piste s’est déroulée sans problème. Elle a terminé 28ème du premier entraînement, à 2,22 secondes de Sofia Goggia. «J’ai eu un petit problème lors de la poussée, sinon c’était amusant. Pour une première fois sur cette piste, ce n’était pas mal», affirme la Valaisanne.

Tel un requin, dès que le signal de départ retentit, Malorie Blanc explose. Photo: keystone-sda.ch

La championne du monde junior de Super-G n’a pas eu beaucoup de temps pour récupérer après St Anton. Elle n’a passé que deux jours chez elle, en famille, à Ayent (VS). «Ce n’est pas si mal de continuer directement, comme ça, je n’ai pas le temps de trop réfléchir», estime Malorie Blanc.

Sur la neige, la Suissesse maîtrise parfaitement bien les nombreuses bosses et les sauts, qui constituent un véritable défi en raison de la faible quantité de poudre blanche. «J’étais vraiment impatiente, la piste est différente de tout ce que j’ai fait jusqu’à présent. Elle offre beaucoup de vitesse et de longs virages. Je dois encore apprendre, mais ça me va bien.»

Lindsey Vonn chute

Malorie Blanc disputera ce week-end ses quatrième et cinquième courses de Coupe du monde. À titre de comparaison, Lindsey Vonn, de 19 ans son aînée, en a déjà près de 400 dans les jambes. Lorsque la reine de la vitesse américaine s’est imposée pour la première fois à Cortina, la Valaisanne avait quatre ans.

L’Américaine a malheureusement chuté lors de son entraînement. Mais après un contrôle de ses médecins, elle a été déclarée en bonne forme. Il est probable que Lindsey Vonn, qui se déplace avec une prothèse partielle au genou, ait quand même quelques douleurs.

De son côté, Malorie Blanc, en plus de sa force physique et technique, travaille sur sa force mentale pour aborder ses courses. «Mon ancien serviceman m’a dit que je devais être comme un animal au départ», rapporte-t-elle. Et quel serait donc cet animal? «Il faut qu’il soit d’abord très calme et qu’il attaque ensuite à fond… comme un requin! Je trouve cet animal très beau et très élégant.»

Gut-Behrami: «C’est beau de voir comment elle s’y prend»

Rester calme, se rassembler et exploser dès que le signal de départ retentit, c’est la recette qui a permis à Malorie Blanc de s’imposer en Autriche. «Je vais essayer de faire la même chose à Cortina», déclare celle qui est aussi passionnée de dessin.

Pour Lara Gut-Behrami, meilleure Suissesse lors du premier entraînement avec une sixième place, la Valaisanne est sur la bonne voie. «C’est beau de voir comment Malo prépare les courses et comme elle se concentre sur le ski. Elle est très calme, ne se laisse pas facilement distraire, ce que j’apprécie beaucoup.»