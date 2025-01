Malorie Blanc s'est propulsée au sommet de la hiérarchie mondiale en un week-end, à Sankt-Anton, avec une deuxième place en descente et une neuvième place en super-G. En deux jours, la jeune Valaisanne est entrée dans une nouvelle dimension!

1/6 Malorie Blanc s'est hissée parmi l'élite mondiale à Sankt-Anton. Photo: keystone-sda.ch

Carlo Steiner

Le week-end à Sankt-Anton (Autriche) a transformé la vie de Malorie Blanc, 21 ans. Samedi, avec le dossard 46, elle s'élance pour sa première descente en Coupe du monde. Jusqu'alors, seuls les passionnés de ski connaissaient son nom. Mais en franchissant la ligne d'arrivée à la deuxième place, elle s'est propulsée sous les feux des projecteurs!

Dimanche, le défi était mental. Sous une attention accrue, elle a su garder son sang-froid et décrocher une belle neuvième place. Ce week-end de rêve a eu des répercussions bien au-delà de la notoriété pour la jeune femme d'Ayent.

D'un côté, son entrée dans l'élite mondiale lui a rapporté 25'250 francs sur la piste Karl Schranz. De l'autre, elle est désormais une candidate de choix pour les sponsors, boostant sa carrière sur tous les plans.

La qualification pour les championnats du monde déjà assurée

Par ailleurs, la situation s'est brusquement améliorée sur le plan sportif. En descente, Malorie Blanc est entrée dans le top 30 (27e). Elle se verra donc attribuer un numéro entre 21 et 30 lors de la descente de Cortina samedi prochain, le 18 janvier, sa quatrième course de Coupe du monde en carrière. Les numéros de départ les plus bas ont tendance à être privilégiés, même si l'ordre n'est pas aussi important dans les disciplines de vitesse que dans le domaine technique.

La sélection pour les championnats du monde de Saalbach (du 4 au 16 février) est bien plus importante. En descente, la Valaisanne a déjà atteint les critères (un top 7 ou deux top 15). En super-G, elle a encore besoin d'un résultat parmi les 15 plus rapides à Cortina et Garmisch (26 janvier).